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  4. 19 Temmuz 2017 16:31

5 bin 233 sokak hayvanına yardım eli

Maltepe Belediyesi, 2017’nin ilk yarısında 5 bin 233 sokak hayvanını tedavi etti. Ayrıca sinekle mücadele kapsamında bin 900 hektar alanda ULV, 4 bin 527 lavra odağı, 11 bin 211 kanal, 178 kapalı ve 171 açık alan ilaçlaması gerçekleştirdi.

5 bin 233 sokak hayvanına yardım eli
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Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılının ilk yarısında sokaktaki dostlarına yardım eli uzatmaya devam etti. Çalışmalar kapsamında 30’u kanatlı, 193’ü köpek ve 5 bin 10’u kedi olmak üzere toplamda 5 bin 233 sokak hayvanı tedavi edilirken, bin 342 kısırlaştırma, 751 kuduz aşısı yapıldı, 29 hayvan sahiplendirildi ve 366 hayvana mikroçip takıldı. 123 sahipli hayvanın şikâyetine çözüm bulunurken, bin 343 başıboş sokak hayvanı toplandı ve bunların tedavisi gerçekleştirilen bin 310’u alındığı yere bırakıldı.

32 hayvanın müşahede altına alındığı çalışmalarda, yaz ayıyla birlikte sinek ilaçlamasına da başlandı. 1900 hektar alanda ULV ilaçlaması, 11 bin 211 kanal ilaçlaması, 4 bin 527 lavra odağı ilaçlaması, 190 fare, 178 kapalı alan ve 171 açık alan ilaçlaması yapılırken, 167 kamu alanı dezenfeksiyonu ve 59 kamu kurumu ilaçlaması gerçekleştirildi. Halk masasından gelen bin 731 şikayete de dönüş yapılarak, vatandaşların memnuniyeti sağlandı.

 

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