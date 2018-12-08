Ahmet Akın: ''Esnaf olmadan eşraf olmaz''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretleri aralıksız olarak sürdürüyor. Türkiye’de ilk büyükşehir başkan adayı olarak açıklanan Ahmet Akın, projeleri hakkında bilgi vererek sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve önerilerini alıyor. “Benim başkanlığımda Balıkesir’i ortak akılla birlikte yöneteceğiz, Balıkesir kazanacak” diyen Ahmet Akın, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ziyaretinde Balıkesir esnafının sorunlarına yönelik çözümlerini anlattı. Ahmet Akın, Oda Başkanı Fehmi Erdem ve yöneticileri ile yaptığı sohbet ortamında geçen ziyaret şunları söyledi:

“Esnafımız için en önemli konu esnafımız ile ilgili karar alınırken onların da görüş ve önerilerinin alınması. Bu önemli konu benim ilkem. Benim başkanlığımda esnafımız ile alınacak kararlarda esnafımızın onayı alınacak. Esnafımızın sorunu benim sorunumdur. Sorunları takip etmeyeceğim, sahipleneceğim. Sorunları sahiplenmeden çözemeyiz. Onun için ortak akılla hep birlikte Balıkesir’i yöneteceğiz. Alın terini ekmeğine katık eden esnafımıza sahip çıkmak bizim görevimizdir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlara devam edeceğiz. Bu yardımların içindeki her ürün Balıkesir esnafımızdan alınacak. Biz, daha iyi nasıl yaparız, ortak akılla esnafımızı nasıl kalkındırırız. Benim başkanlığımda Balıkesir’de esnafımız para kazanmadan dükkanını kapatmayacak. Esnaf olmadan eşraf olmaz.”

Ahmet Akın daha sonra Balıkesir Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Tarım ve hayvancılık başkenti olan Balıkesir’in verimli topraklara sahip olduğunu dile getiren Ahmet Akın, Balıkesir’in kırsal zenginliğini çok iyi etüd ettiklerini projelerinin kırsal kalkınma üzerinde yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir İş Kadınları Derneği Başkanı Nurbin Tüfekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda da Balıkesir’in kalkınması ve bu kalkınma çerçevesinde kadınların istihdama katılmaları için projelerinin hazır olduğunu belirtti. Akın, “Benim başkanlığımda kadınlarımız için istihdam imkanlarını artıracağız. Kadınlarımız iş sahibi olacak, ekmeğini kazanacak. Evinin gelirine katkı sağlayacak. Çocuklarını okutacak” diye konuştu.

Ahmet Akın günün son ziyaretini Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne yaptı. Burada Birlik Başkanı Cemalettin Özden ve birlik yöneticileri ile bir araya gelen Ahmet Akın, Balıkesir’in tarım ve hayvancılıkta hak ettiği yeri alacak projelerinin hazır olduğunu belirtti. Akın, “Etimizle sütümüzle övünüyoruz. Marka olalım diyoruz. Ama marka olalım demekle marka olunmuyor. Balıkesir’in çok önemli potansiyeli ve fırsatları var. Benim başkanlığımda bu potansiyeli Balıkesirli hemşehrilerimin refahı için, daha çok kazanmaları için projelerimiz hazır” dedi.