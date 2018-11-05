AK Partili Özhaseki: ''Özel yaşama müdahale edilecek kaygısı var''

AK Parti'de adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’e verdiği röportajda “İzmir’de kazanacağız ve İzmirlilere o lezzeti tattırıp hizmetlerimizle kalıcı olacağız” dedi.

İşte Özhaseki'nin röportajından dikkat çeken bölümler:

- İstanbul, İzmir, Ankara’da zorlanıyor musunuz?

Elbette büyükşehirler en zorlusu. Mesela İzmir gibi bir yerde vatandaşın AK Parti belediyeciliğinin tadına bakmasını istiyoruz. Yani bir görsünler. Bu illerde zorlanıyoruz.

- İzmir anketleri ne diyor? Şansınız var mı?

Evet, var. Şahsi kanaatim şu: İzmir’deki insanlar daha çok özgürlüklerine, demokrasiye düşkünler. Bu çok doğal bir şey. Özel yaşamına müdahale edilecek kaygısı ön planda gibi görünüyor. Ben bu kaygıyı çok iyi anlıyorum. Nihayetinde ben bir belediye başkanıydım. Gittiğim her mahallede vatandaşın ne dediğini birinci cümlesinden anlarım.