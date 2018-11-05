Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
200 saatte inanılmazı başardı ! Çok şaşıracaksınız...
200 saatte inanılmazı başardı ! Çok şaşıracaksınız...
Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum
Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum
Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
İstanbulluya müjde ! Yeni metro hattının açılış tarihi belli oldu
İstanbulluya müjde ! Yeni metro hattının açılış tarihi belli oldu
İstanbul'da kargo minibüsünde bomba alarmı
İstanbul'da kargo minibüsünde bomba alarmı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 05 Kasım 2018 14:04

AK Partili Özhaseki: ''Özel yaşama müdahale edilecek kaygısı var''

Yerel seçimler öncesinde adı AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında anılan AK Partili Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken "özel yaşama müdahale" açıklaması.

AK Partili Özhaseki: ''Özel yaşama müdahale edilecek kaygısı var''
A+ A-

AK Parti'de adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’e verdiği röportajda “İzmir’de kazanacağız ve İzmirlilere o lezzeti tattırıp hizmetlerimizle kalıcı olacağız” dedi.

İşte Özhaseki'nin röportajından dikkat çeken bölümler:

- İstanbul, İzmir, Ankara’da zorlanıyor musunuz?

Elbette büyükşehirler en zorlusu. Mesela İzmir gibi bir yerde vatandaşın AK Parti belediyeciliğinin tadına bakmasını istiyoruz. Yani bir görsünler. Bu illerde zorlanıyoruz.

- İzmir anketleri ne diyor? Şansınız var mı?

Evet, var. Şahsi kanaatim şu: İzmir’deki insanlar daha çok özgürlüklerine, demokrasiye düşkünler. Bu çok doğal bir şey. Özel yaşamına müdahale edilecek kaygısı ön planda gibi görünüyor. Ben bu kaygıyı çok iyi anlıyorum. Nihayetinde ben bir belediye başkanıydım. Gittiğim her mahallede vatandaşın ne dediğini birinci cümlesinden anlarım.

Hürriyet

özel hayata müdahale , ankara , mehmet özhaseki , izmir , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM