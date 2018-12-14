Baraj kapağı kırılmıştı... Valilik'ten bir uyarı daha !

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'nin debisinin yükselerek yatağından taşması sonucu, nehir kıyısındaki inşaat alanı sular altında kaldı. Batman Valiliğinden de uyarı geldi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'nin debisinin yükselerek yatağından taşması sonucu, nehir kıyısındaki inşaat alanı sular altında kaldı.

Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi'ndeki inşaatta gece bekçiliği yapan iki kişi mahsur kaldı. Yardım istenmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Sualtı ekipleri çalışma başlattı.

Botla inşaata ulaşan ekipler, mahsur kalan iki işçiyi, can yeleği giydirdikten sonra kıyıya çıkardı.

Ekipler, vatandaşlara Dicle Nehri kıyısından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Batman Valililiğinden yapılan açıklama şöyle:

"Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Dicle Barajı’nda, aşırı yağışlar nedeniyle 13.12.2018 tarihinde dolusavak kapaklarından birinin kopması sonucu gelen akımlara bağlı olarak Dicle Nehri yatağına zorunlu su tahliyesine başlandığı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünce bildirilmiştir. Dicle Barajı’ndan su tahliyesi devam etmekte olup, Dicle Nehri yatakları etrafında bulunan yerleşim birimleri ve bu güzergâhları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları, muhtemel can ve mal kaybının yaşanmaması için daha dikkatli olmaları gerekmektedir."