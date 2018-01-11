Beşiktaş Belediyesi'nde ibre Merve Öztopaloğlu'nu gösteriyor

Murat Hazinedar’ın görevden alındığı Beşiktaş belediyesinde, Perşembe günü seçim var. Toplam 27 belediye meclisi üyesi, yeni başkanı seçecek. 27 üyeden, 24’ü CHP’li. Yani yeni başkanı CHP’liler seçecek.

Bu seçim için, büyük bir kulis mücadelesi var. Adı geçen başkan adayları, Rıfat Örnek, Eyüp Birgün, Affan Keçeci ve Bülant Tatar.

Ancak hiçbir aday üzerinde ittifak yok. Gözler CHP Genel Merkezine çevrilmiş durumda. 24 CHP’li üyenin büyük bir çoğunluğu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği isme oy verecek.

CHP Genel Merkezinde bu konuda yoğun bir çalışma var. Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “ Bana tüm partiyi ve tüm seçmeni kucaklayacak, şaibesiz ve belediyecilik deneyimi olan, mümkün olduğunca genç adayı getirin “ talimatı verdi.

Meclis üyeleri arasında yapılan araştırmada ise, açık ara Merve Öztopaloğlu Küçükel’in adı ön plana çıktı.

Merve Öztopaloğlu Küçükel, halen Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı. CHP’li bir aileden gelen Merve Hanım, küçük yaştan beri partinin içinde. Beşiktaş İlçe ve İstanbul İl örgütünde uzun yıllar yönetici olarak görev yaptı.



Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan Öztopaloğlu, 3 yıldır da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı . Sorumluluk alanı ise özellikle sosyal politikalar ve hizmetler.

Merve Öztopaloğlu Küçükel, bu özelliklerinin yanısıra bayan olması ile de ön plana çıkıyor. 35 yaşında olması ise bir başka avantajı.



Kurmayları daha iyi bir aday bulamazlarsa, Merve Öztopaloğlu Küçükel’in adaylığı şimdilik kesin gibi gözüküyor.