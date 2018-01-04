CHP'liler Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve Beşiktaşlılar, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanmaya başladı. Karara tepki gösteren partililer sloganlar atarak kararı eleştirdi.



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partililer ve çok sayıda vatandaş, Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Alana ilk gelen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş basın açıklamasında bulundu.



Kararı eleştirdiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Görevden alma hukuk dışıdır. Hiçbir dayanağı yoktur. Açılan bir dava yoktur. 17 ay önce başlatılan bir soruşturma vardır. O soruşturma nedeniyle açılan bir dava yoktur. Belediye başkanımız 17 aydır mahkemeye ve savcılığa davet edilmemiştir” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yarkadaş ise, “Belediye başkanımız 17 aydır kendisiyle ilgili açılan soruşturma hakkında ifade veremiyor. Diyor ki, ‘Eğer benim bir suçum varsa Çağlayan Adliyesi’ne geleyim ifademi vereyim.’ O ifadenin neden alınmadığı bu gün ortaya çıktı” diye konuştu.

Partililerin belediye binası önündeki bekleyişi sürüyor.

CHP'den çok sert Murat Hazinedar açıklaması

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevden uzaklaştırıldı