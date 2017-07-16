''Dört bir koldan Sarıyer için çalışıyoruz''

Kış aylarındaki yoğun çalışmaların ardından yaz için de kolları sıvayan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sarıyerlilerin hayatını kolaylaştırmak için dört bir yandan altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz demeden daha yaşanılabilir bir Sarıyer için çalışan ekipler, patika yolları onararak daha modern ve kullanışlı hale getiriyor, aynı zamanda genişletmeye elverişli olan yollarda yapılan çalışmalarla tek aracın giremeyeceği alanlar, iki aracın kolaylıkla hareket edebileceği konforlu yollara dönüştürüyor. Kış şartlarının zorlu geçmesi nedeniyle bozulan yapıları yenileyen belediye ekipleri; imarlı yol açma, tretuvar, merdiven ve duvar çalışmalarını sürdürüyor. İşte o çalışmalardan örnekler;

BÜYÜKDERE

Topçu Karakolu Sokak: Dar olduğu için araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan mevkide geçtiğimiz yıl Günaydın Sokak’da yol genişletme ve duvar yapımıyla başlayan çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmanın devamı niteliğinde olan Topçu Karakolu ve Kasırga Sokak’ta da yol genişletme ve duvar yapımı sürüyor. Yapılan çalışmalar sayesinde tek aracın geçmekte zorlandığı yolları iki aracın rahatlıkla hareket edebileceği alanlara dönüştüren fen işleri ekipleri, aynı zamanda merdiven yapımına da devam ediyor.

SARIYER

Yurt Çıkmazı: Sarıdağ Sokak ile Yurt Çıkmazı’nı 3 koldan birbirine bağlayan merdiven çalışması devam ediyor. Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Ekipleri vatandaşların geliş gidişini kolaylaştırmak amacıyla hane önündeki patika yolların yapımını da sürdürüyor.

KOCATAŞ

Cumhuriyet Caddesi: Yol genişletme çalışmaları kapsamında duvar yapımı devam ediyor.

MADEN

Kızılelma Sokak: İmarlı yol açma, duvar ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Çırçır Tepe Yolu Sokak: Yol genişletme çalışmaları kapsamında asfalt ve duvar yapımı devam ediyor.

PINAR MAHALLESİ

Balabandere Caddesi: Pınar Mahallesi muhtarlık binasının yapımında sona gelindi.

REŞİTPAŞA

Ceylan Sokak: Yangın sırasında kullanılamaz hale gelen ev yıkılarak yeniden yapılıyor.

RUMELİ HİSARI

Türkan Şoray İlkokulu: Çocuklar için oyun alanı yapımına başlandı.

FSM



Oya Çiçeği Sokak: Sokakta yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen bina yeniden yapıldı.

İSTİNYE

İsmail Galip Ercan Sokak: Merdiven çalışmaları sona erdi.

Akıncı Sokak: Araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan sokakta yol genişletme çalışmaları başladı.

POLİGON

Çeşminaz Sokak: Darlığı sebebiyle trafik akışında sıkıntı yaşatan sokakta yol genişletme çalışmaları sürüyor.

BAHÇEKÖY

Doğanbey Caddesi: Fen işleri ekipleri caddede tretuvar yapımına devam ediyor.

ZEKERİYAKÖY

Pelikan Park Evleri: Kilit taşı, yağmur suyu kanalı ve tretuvar çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

KİLYOS

Kale Caddesi: Caddede bulunan kültür ve sanat merkezinin tadilatı tamamlandı.

ÇAYIRBAŞI

Muhtarlık Sokak: Yollara kilit taşı döşemesine başladı.

MASLAK

Atatürk Oto Sanayi: Bölge genelinde, tretuvar ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

HUZUR

Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi: Tretuvar, çini yüzey kaplama ve engelli rampası çalışmaları tamamlandı.

AYAZAĞA

122. Sokak: Ekipler merdiven çalışmalarını tamamladı