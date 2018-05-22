Maltepe’de semazenler iftara renk kattı

Maltepe Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri, tüm hızıyla devam ediyor. Mahallelerde verilen iftar programı kapsamında “Sevgi Sofraları”, Bağlarbaşı Mahallesi’ne kuruldu. Kapalı pazar alanında gerçekleştirilen iftar programında, 3 bin kişi dualar eşliğinde orucunu açtı. İftar öncesi Kartal Acar İlahi Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi yapıldı. İftar sonrası geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Programda, Neşe-i Muhabbet ekibi de, orta oyunu performansıyla göz doldurdu.

KREŞ VELİLERİNE İFTAR

Etkinlikler tüm hızıyla devam ederken Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Kubbealtı salonunda da, belediye kreşlerinde eğitim gören çocuklarla ailelerine iftar verildi. İftarda sırasında semazenlerin yaptığı sema gösterisi, çocukların büyük ilgisi çekti. Belediye tarafından Ramazan boyunca düzenlenecek inanç turları da, Gülsuyu sakinlerinin katılımıyla devam etti. Bu kapsamda Hırka-i Şerif, Eyüp Sultan Camii, Hz. Yuşa ve Aziz Mahmud Hüdayi türbeleri ziyaret edildi. Duygu dolu anların yaşandığı tur sonrasında, vatandaşlara iftar verildi.