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  4. 16 Aralık 2018 20:17

Mustafa Sarıgül'den Şişli'de gövde gösterisi

CHP'den Şişli Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül bugün Feriköy'de Şişlililerle buluştu.

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31 Mart 2019 yerel seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Mustafa Sarıgül bugün yine binlerce Şişli sakiniyle Feriköy’de halk buluşması gerçekleştirdi. Şişli için yeni dönemde düşündüğü projeleri halk ile paylaşan Sarıgül “2019’da Şişli’de sen ben o öteki beriki olmayacak herkese eşit yaklaşacağız ve Şişli’nin sönen ışığını tekrar yakacağız” dedi. 7’den 70’e her yaştan ve kökenden oluşan coşku dolu kalabalık “halkçı Sarıgül” ve “Şişli Sarıgül’ü özledi” sloganları attı. Yaklaşık 1 saat süren konuşmasında Sarıgül, yeni Şişli’nin kültür, sanat ve dijital teknolojinin kalbinin attığı bir ilçe olacağını ve diğer belediyelere örnek olacağını söyledi.

mustafa sarıgül , şişli belediyesi
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