Oltalar kalp sağlığı için atıldı

Sarıyer Belediyesi ve Türk Kalp Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Kalbin İçin Olta At’ etkinliği Kireçburnu’nda bulunan Haydar Aliyev Parkı’nda yapıldı. Kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de organizasyonda yer alarak kalp sağlığının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Sarıyerliler şanslı

İstanbul Boğazı’nda önemli bir konuma sahip olan Sarıyer’de yaşamanın kalp sağlığı açısından da bir ayrıcalık olduğunun altını çizen Genç, “Uzmanlar tıbben konuştu. Ben gönül sevgisi olarak konuşacağım. Bana göre ilaçların başında gönül sevgisi geliyor. Yaşamın her alanında bu kadar stres varken bizim yapmamız gereken şey sağlığımıza dikkat etmektir. Bu konuda Sarıyer halkı biraz daha şanslı. Çünkü spor yapabilecekleri alanları var. Emirgan Korusu yanı başımızda, İstanbul Boğazı’nın en mükemmel hattındayız. Sağlığımızı korumak her işin başında geliyor. Halkımıza bu konuda en ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize” diye konuştu.

Balık kalbin dostu

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ise kalp hastalarına açık havada bulunmayı önerdiklerini de dile getirerek, “Balık tutmak kalp sağlığı için faydalı bir spor” açıklamasında bulundu. Kenan Güven’in ardından konuşan Prof. Dr. Yıldız Tümerdem kalp sağlığı için faydalı olan Omega 3’ün balıkta bulunduğunu hatırlatarak, “Balık tutarak hem spor yapın hem de kalbinizi koruyun” dedi.

Plaket takdim edildi

Konuşmaların ardından Başkan Şükrü Genç, Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Prof. Dr. Yıldız Tümerdem ve olta atma etkinliğine katılanlara teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca vatandaşlara balık ekmek ve helva ikram edildi.