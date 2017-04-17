Sarıyer Belediyesi, Fatih Öztürk’ün, “Göç” sergisine ev sahipliği yapacak

Küratörlüğünü Bulut Nasşen ve Mehmet Ali Kum' un yaptığı serginin teması ve içeriği şöyle:

Göç, bir gidiş olmakla birlikte, “Nereye, neden ve nasıl?” sorularını sormadan sadece gözünü kapatmak ile gerçekleşen bir hâl, bir ruh ve bir vaziyet olarak karşımıza çıkmak istiyor. “Nereye?” diye sormak yerine, dilin ve dünyanın esaretinden kurtulma arzusu: “Göç”ü madde kimliğinden arınmaya çalışan ve dışarıdan içeriye yapılma arzusuyla yanıp tutuşan bir yolculuk haline getiriyor.

Fatih Öztürk kimdir?

1989’ da Trabzon’da doğdu. Sanat ile ilişkisi çok erken yaşlarda başladı. Bir anadolu lisesinden mezun olmasının ardından sanatla ilgili ilköğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yaparak Grafik Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Ardından Sakarya Üniversitesi Resim Bölümü’nde geçirdiği iki sene sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’ne geçiş yaptı. Bu süreçte kimi ajanslarda sanat yönetmenliğini yaptı ve karma sergilerde bulundu.

Hem yeni medyanın, hem de geleneksel anlayışın birlikte görücüye çıkacağı bu anlamlı etkinliğimizde, sizleri de aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

Yer : Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi (Nejat Uygur Sahnesi)

Tarih : 18 Nisan 2017 Salı

Saat : 16.00