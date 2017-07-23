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  4. 23 Temmuz 2017 15:32

Üniversite rektörü hayatını kaybetti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Nuri Nas, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Üniversite rektörü hayatını kaybetti
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Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, evinde kalp krizi geçirdi. Rektör Prof. Dr. Nas yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, bugün saat 14.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi.

Rektör Prof. Dr. Nas’ın rahatsızlanmasıyla sağlık ekiplerinin evinde yaptığı ilk müdehale ardından ambulansla önce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Rektör Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, daha sonra helikopterle Batman'a özel bir hastaneye getirildi. 

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA

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