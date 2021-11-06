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Yerli hava savunma füzesi SİPER ilk kez havalandı

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER'in atış testi başarıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladıklarını açıkladı.

Demir, hava savunma sistemlerinin yolculuğuna devam ettiklerini söyleyerek, "Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda SİPER'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. SİPER yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. SİPER hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz" dedi.

Etiketler SİPER yerli milli hava savunma füzesi
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