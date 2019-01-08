YHT faciasında fatura ölen makiniste kesilecek

Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazasına ilişkin soruşturma, TCDD yöneticilerine uzadı. Soruşturmayı yürüten savcılık, kazadan 4 gün önce bölgedeki tren trafiğini değiştiren TCDD Bölge Müdürü Duran Yaman, YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ile YHT Gar Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal Sayıner’ın şüpheli olarak ifadesini aldı. Trenlerin hareket saatlerini denetleme görevinin olmadığını öne süren Servis Müdürü Sayıner, ifadesinde kazada ölen makinisti suçlayarak “Yanlış hatta girdiğini görmesine rağmen treni durdurmadı, merkeze bilgi vermedi” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara’da 13 Aralık 2018’deki tren kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, arasında makasçı Osman Yıldırım’ın bulunduğu 3 personel tutuklanmıştı. Tutuklanan makasçı Yıldırım, Kadir Oğuz’u kendisini bu zamana kadar hiç denetlememekle suçlamıştı.

Makinistleri suçladı

Ünal Sayıner’in ifadesi önce tanık olarak, ardından ise şüpheli olarak alındı. Sayıner, ifadesinde, ölen YHT makinistlerini suçlayarak şunları kaydetti:

“Çarpışma Ankara YHT Gar’dan saat 06.30’da hareket eden 81201 No’lu YHT’nin Hat 1 yoldan gönderilmesi gerekirken Hat 2 yoldan gönderilmesi sebebiyle meydana gelmiştir. Hat 1 yoldan gitmesi gereken tren, makasının düzenlenmemesi ile Hat 2 yola girdiğinde kuraldışı bir hareketin tehlike doğurabileceği, treni kullanan makinist tarafından algılanıp merkeze bildirilmesi gerekirken, hatta duyurulan ORER planına göre karşıdan da tren gelebileceği düşünülüp durulması dahi gerekmekteyken, yoluna devam etmesiyle hatanın telafisi mümkün olmamıştır. Çünkü trenlerin hangi hattan gidip geleceği önceden belirlenmiştir. Aynı numarayla sefer yapan bu tren aynı güzergâhı (Hat 1 yolu) kullanmaktadır.”

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Makas değiştirilmedi

Kazanın yaşandığı bölgede trenlerin trafiğinin merkezden idaresi (TMİ) sistemi uygulandığını belirten şüpheli servis müdürü Sayıner, “06.30’da Konya’ya gidecek YHT’nin 11. yoldan hareket ettirilerek yaklaşık 150 metre sonra Hat 2’den Hat 1’e geçirilmesi gerekmektedir. Bu geçişi sağlayan M74 No’lu makasın, tren teşkil görevlisinin kullandığı kilitli pano içerisindeki butonlar vasıtasıyla elektrik motorlarıyla Hat 1 yola geçişe uygun hale getirilmesi gerekirken, saat 06.50’de 13. yoldan Eskişehir’de gidecek YHT’yi temin edecek boş set Hat 2 yoldan 13. yola alındığından, makas tekrar eski konumuna Hat 2’den Hat 1’e yönledirecek şekilde düzenlenmemiştir. Düzenlenmediği halde tren teşkil görevlisi makasın yönünü Hat 1. yola olduğunu hareket memuruna söylediği telefon kayıtlarından duyulmaktadır. Bu bilgi üzerine hareket memuru, YHT’yi Hat 1. yola yönlendirildiğini zannederek sevk etmiştir.”

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