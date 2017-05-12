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  3. 12 Mayıs 2017 21:42

Yılanı kediden itfaiye kurtardı

İzmit'te bir sokak kedisinin saldırısına uğrayan yılan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yılanı kediden itfaiye kurtardı
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İzmit'te, bir bahçede sokak kedisinin saldırısına uğrayan yılan itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Bahçede sokak kedisinin bir yIlana saldırdığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibinin gelmesiyle kedi uzaklaştı. İtfaiyeci, kedinin saldırısı sonucu vücudunda yara oluşan yılanı bir aparatla yakaladı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan doğaya salınmak üzere torbaya konularak bölgeden götürüldü.

DHA

yılan , itfaiye , kedi