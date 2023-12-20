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Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu

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Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için dört kişilik bir ailenin kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğu belirtildi.

Yeni yıl yaklaşırken, vatandaşlar da yılbaşı gecesi için hazırlık yapmaya başladı. Yeni yıla evlerinde girecek olan vatandaşlar, kuruyemişlere ilgi gösteriyor.

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, vatandaşların yılbaşında karışık çerez tercih ettiğini söyledi. Tan, “Genelde yılbaşı günlerinde karışık çerezler tercih edilir. Çünkü o gün çok yoğun alışveriş gerçekleştiği için hazır olan ürün ne ise o alınır, gidilir. Yanında kestane, patlamış mısır ve çocuklar için cips çeşitleri alınarak yılbaşı geçirilir" dedi.

Fiyatların geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyleyen Tan, evde geçirilecek yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğunu kaydetti.

İHA

Etiketler yılbaşı kuruyemiş
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