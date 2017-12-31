İstanbul'un bir sırrı daha çözüldü !
İstanbul'un bir sırrı daha çözüldü !
Erdoğan'dan yeni asgari ücret için ilk açıklama
Erdoğan'dan yeni asgari ücret için ilk açıklama
İran diken üstünde ! Mollalar meydanlara indi
İran diken üstünde ! Mollalar meydanlara indi
İran sınırından çarpıcı fotoğraf ! Yarısı bitti
İran sınırından çarpıcı fotoğraf ! Yarısı bitti
Adliye çıkışı silahlı saldırı: Baba öldü, 3 çocuğu yaralı
Adliye çıkışı silahlı saldırı: Baba öldü, 3 çocuğu yaralı
İstanbullluya yılbaşı hediyesi ! Bugün seferler başladı
İstanbullluya yılbaşı hediyesi ! Bugün seferler başladı
Mehmetçiğe saldıran teröristler bozguna uğratıldı
Mehmetçiğe saldıran teröristler bozguna uğratıldı
Meral Akşener'den kötü haber ! Programını iptal etti
Meral Akşener'den kötü haber ! Programını iptal etti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Aralık 2017 08:48

Yılbaşı öncesi büyük operasyon ! Çok sayıda gözaltı var.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanlı terör örgütü DEAŞ'a operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok syaıda kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi büyük operasyon ! Çok sayıda gözaltı var.
A+ A-

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 15’i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. zanlıların yılbaşı gecesi eylem hazırlığı yaptıkları belirlendi.

İstanbul'da eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon  başlatıldı.  Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ  adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak’taki örgüt yöneticileriyle irtibat  kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen  zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

 Söz konusu soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı  operasyon düzenleyen ekipler, 15’i yabancı uyruklu 20  örgüt üyesini gözaltına  aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital  malzeme ele geçirildi.   Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

DHA

operasyon , yılbaşı , gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM