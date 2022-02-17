Yıldırım açıkladı; 4 milyon haneye elektrik desteği

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, fahiş elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda fahiş faturalar hakkında konuştu.

Erdoğan, yurttaşların beklentileri aksine herhangi bir 'müjde' açıklamazken; enerji fiyatlarının dünya genelinde arttığını öne sürdü ve "Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir, hem de oldukça yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır" ifadelerine yer verdi.

YILDIRIM: 4 MİLYON HANEYE ELEKTRİK DESTEĞİ VERİLECEK

CNN Türk'te Ahmet Hakan'un sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme dair soruları yanıtladı. Elektrik düzenlemesinin ayrıntılarına değinen Yıldırım, "210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Detayları henüz çalışıyor. İkincisi de birinci kademeye küçük esnafı da dahil ediyor. Hizmet sektöründe yer alan esnaflar, sanatkarlara da bu tarife uygulanacak. Onlarda tek tarife vardı. Birinci, ikinci kademe yoktu. 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli" dedi.

Ahmet Hakan'ın 'Elektrik faturaları neden yükseldi?' sorusuna Yıldırım şu yanıtı verdi:

Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 20212de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021’in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği riskj altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor.