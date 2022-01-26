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Yılın ilk MGK'sı toplanıyor

Yılın ilk MGK'sı toplanıyor

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yarın Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Yılın ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.

Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum değerlendirilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak.

PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor.

Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum Kesimi'nde temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

Etiketler Yılın ilk MGK'sı mgk milli güvenlik kurulu recep tayyip erdoğan toplantı
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