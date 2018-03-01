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  3. 01 Mart 2018 22:36

Yine okul servisi yine skandal !

Sakarya'da okul servisinde uyuya kalan çocuğu vatandaşlar farketti. Vatandaşlar polisi arayarak çocuğun kurtarılmasını sapladı.

Yine okul servisi yine skandal !
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okul servisinde uyuya kalan çocuğu gören mahalleli, olayı polise bildirip çocuğun kurtarılmasını sağladı.

Olay, Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi Hasarcılar Caddesi başında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesindeki okula gitmek üzere sabah servise binen ve ismi öğrenilemeyen öğrenci koltukta uyuyup kaldı. Serviste kalan öğrenciyi fark etmeyen sürücü arabasını Hasırcılar’da park edip evine gitti.

Servisin içinde uyuyan öğrenciyi gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, servis şirketinden ulaştığı şoförün getirterek kapıyı açtırıp çocuğu kurtardı.

Özel okulun 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki çocuk ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürdü.

okul servisi , uyku , çocuk
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