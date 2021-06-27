YKS maratonunda ikinci gün

Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

YKS maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.15'te başladı. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.