  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YKS maratonunda ikinci gün

YKS maratonunda ikinci gün

YKS maratonunda ikinci gün

Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

YKS maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.15'te başladı. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.

Etiketler yks yks maraton ayt tyt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor Nagihan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafı
Ankara'da polis kontrol noktasına saldırı!
Evleniyorlar derken... Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden ayrıldı mı?
Uzmanlar açıkladı: Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?
Dikkat: Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak uyarısı
Haziran ayında fiyatlar arttı: İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller
Beş aylık hamile Bengü tekne tatilinde görüntülendi
Show TV'den istifa eden Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar: 'Yüksek yerde tanıdığım var’ diyen yandı
Tanesi 5 lira: Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek