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YÖK açıkladı: 4 üniversitede ''siber güvenlik'' bölümü açılacak

YÖK açıkladı: 4 üniversitede ''siber güvenlik'' bölümü açılacak
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Yükseköğretim Kurulu, 4 üniversitede ''Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'' kurulacağını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında geçen yıl imzalanan protokol uyarınca teknoparkı olan 4 üniversitede Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda teknoparkı bulunan Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversiteleri bünyesinde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurulacak. Teknoparkların içinde açılacak siber güvenlik meslek yüksekokullarında, öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel konuların yanı sıra güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, sızma testleri ve veri analizi gibi konularda eğitim verilecek. Öğrenciler, öğrenimleri süresince teorik bilgileri uygulama becerisi kazanacakları laboratuvar çalışmaları ve proje çalışmaları yapacak.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarında İngilizce hazırlık sınıfı olacak. Öğrenciler sektöre ait ortamlarda uygulama eğitimi alacak. Bu okullardaki programın müfredatı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve sektör temsilcileriyle birlikte hazırlanacak. Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarını tercih edecek öğrencilere hem burs hem de istihdam desteği sağlanacak. Öğrencilerin mezun olduklarında kolaylıkla iş bulabilmeleri amacıyla sektörün önde gelen firmalarıyla iş birliğine gidilecek. 

DHA

Etiketler yök yükseköğretim kurulu siber güvenlik meslek yüksekokulu üniversite
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