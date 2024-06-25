YÖKDİL/2 başvuruları başladı

ÖSYM 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvurularının başladığını ilan etti.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.