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YÖKDİL/2 başvuruları başladı

YÖKDİL/2 başvuruları başladı
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ÖSYM 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvurularının başladığını ilan etti.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

Etiketler YÖKDİL/2 yökdil YÖKDİL/2 başvuruları ösym
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