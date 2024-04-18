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YÖK'ten yabancı öğrenci açıklaması

YÖK'ten yabancı öğrenci açıklaması
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YÖK, yabancı öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamasında "Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili gündeme getirilen iddialarla ilgili, “Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır" açıklamasını yaptı.

YÖK, Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını suçlayıcı bazı açıklama ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bütün dünyada uluslararası öğrenci adaylarının başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulduğu hatırlatılarak, Türkiye’de de bu öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarının tabi oldukları esaslara/mezvuatlara göre öğrencilik hakkı elde ettikleri vurgulandı. Açıklamada, “Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler” denildi.

YÖK’ün açıklaması şöyle:

"Türkiye, eğitim kalitesi, güvenli hayat ve çok kültürlü yaşam geleneği gibi birçok olumlu niteliğiyle uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Nitekim dünyanın pek çok ülkesinden gelen uluslararası öğrenci, üniversitelerimizde barış ve huzur içerisinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktadır. Bütün dünyada uluslararası öğrenci adayları, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulmaktadır. Türkiye’de de bu öğrenci adayları yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara/mevzuata göre öğrencilik hakkı elde etmektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma, Yükseköğretim Kurulunun ve üniversitelerimizin temel stratejik hedeflerinden biridir. Nitekim bu hedef Türkiye Cumhuriyeti’nin Kalkınma Planları içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler. Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur."

Etiketler türk öğrenciler yabancı öğrenciler yök Yüksek Öğretim Kurulu
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