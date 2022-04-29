  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 62 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.45 sıralarında durum yüzde 62 seviyesinde oldu.

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Mahmutbey gişelerde oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

İlerleyen saatlerde trafiğe tatilcilerin de eklenmesiyle yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor.

DHA

Etiketler istanbul trafik ramazan bayramı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar FED'i çabuk unuttu, dolar, Euro ve altın yükselişe geçti
Avrupa'nın deprem haritası çıkarıldı: Türkiye'de hangi iller riskli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan Umre ziyareti
Skandal! İsrail'i protesto edeceğiz dediler, şeriat, şeriat diye sloganlar attılar!
Hem yerli hem de yabancı uzmanlar altının yönünü açıkladı
Canlı yayında AK Parti'nin seçim dönemi Suriyeli planını açıkladı
Pes! Kaçak Suriyelilerle bir de iş birliği yapmışlar
Meğer Bakan Soylu gece yarısı arayıp istifasını istemiş, reddedilmiş!
Benzine zammın zammının zammı geliyor!
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken ekonomik kriz açıklaması: ''Bu bir fırsat''