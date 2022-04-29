Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 62 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.45 sıralarında durum yüzde 62 seviyesinde oldu.

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Mahmutbey gişelerde oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

İlerleyen saatlerde trafiğe tatilcilerin de eklenmesiyle yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor.

DHA