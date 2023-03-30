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Yolcu otobüsünde yangın paniği: Alevlere teslim oldu

Yolcu otobüsünde yangın paniği: Alevlere teslim oldu
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Kastamonu’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste yangın paniği yaşandı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

CAN KAYBI OLMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.

Etiketler Yolcu otobüsü alec panik
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