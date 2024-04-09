Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Araç-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada İlhan Araç ile aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İlhan Araç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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