ABD ''YPG'yi koruyor'' iddialarına yanıt verdi
ABD ''YPG'yi koruyor'' iddialarına yanıt verdi
Türk cemaatleri kutsal topraklarda kavga etti
Türk cemaatleri kutsal topraklarda kavga etti
Macar Bakan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Macar Bakan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Gerginlik artıyor ! F-35 uçakları havalandı
Gerginlik artıyor ! F-35 uçakları havalandı
Türkiye YPG'yi vurdu ABD'den sürpriz ziyaret geldi
Türkiye YPG'yi vurdu ABD'den sürpriz ziyaret geldi
Sınırda gerginlik ! Askeri sevkiyat artıyor
Sınırda gerginlik ! Askeri sevkiyat artıyor
Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı
Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı
Halk otobüsünün freni patladı, çok sayıda yaralı
Halk otobüsünün freni patladı, çok sayıda yaralı
  1. 28 Nisan 2017 23:26

Yollarda 3 günlük tatil yoğunluğu

Hafta sonunun 1 Mayıs tatiliyle birleşmesine denk gelmesi nedeniyle tatilciler yollara döküldü.

Yollarda 3 günlük tatil yoğunluğu
A+ A-

Hafta sonunun 1 Mayıs İşçi Bayramı tatiliyle birleşmesini fırsat bilerek, Edremit Körfezi ve İzmir'e gitmek için akşam saatlerinde yola çıkan tatilciler, Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor. 

Mustafakemalpaşa girişinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 

Zaman zaman durma noktasına gelen trafik dolayısıyla, Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçesi arasındaki 23 kilometrelik yol, 1 saatten fazla sürüyor. 

AA

yol , bursa , trafik , tatil , izmir