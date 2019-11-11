YPG yandaşları Türk askerine taşla saldırdı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ile varılan anlaşma gereği ortak kara devriyelerinin dördüncüsü bugün gerçekeştirildi.

Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılan devriye sırasında yine skandal görüntüler ortaya çıktı.

GEÇİŞ YAPAN ASKERLERE TAŞLI SALDIRI

Devriyeler sırasında bölgede bulunan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, geçiş yapan zırhlı askeri araçları taşladı. Ellerine aldıkları taşlarla askerlerin bölgeden geçmesini bekleyen terör yandaşları, Rus askerlerine dokunmazken; sadece Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu araçlara saldırdı. O anlar kameraya da yansıdı.

Suriye'de 4'üncü ortak devriye tamamlandı