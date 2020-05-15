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  3. 15 Mayıs 2020 10:51

Yüksek Hızlı Tren'de sefer tarihi belli oldu

TCDD Taşımacılık, koronavirüs nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin bayram sonrasında en geç 1 Haziran'da açılacağını duyurdu. Seferlerde “Geçiş dönemi” uygulanacak bazı kurallar da getirildi.

Yüksek Hızlı Tren'de sefer tarihi belli oldu
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“Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirildi. Buna göre trenler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak. Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka bir koltukta seyahat edemeyecek. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

İŞTE YENİ KURALLAR

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

 - Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

Ana hat trenler, bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.

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