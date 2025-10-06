Yüksek karlı gizli fon davasında rekor hapis talebi

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü S.E.'nin 342 yıla kadar hapsi istendi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü S.E.’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu sanık S.E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık S.E. ile 41 müştekinin arasında çeşitli zamanlarda para trafiğinin olduğunu, genel olarak müştekilerin, E.'ın kısa sürede yüksek kar vaadi ile para kazanacakları bir sistem ya da girişime farklı zamanlarda yüklü miktarda para verdiklerini, paraların bir kısmını banka şubesi içerisinde, bir kısmını odasında, bir kısmını dışarıda, bir kısmını ise E.’ın kendilerine veya yönlendirdiği kişilere verdiklerini aktardı.



Açıklanan mütalaada, müştekilerin bir bölümünün para verdikten sonra S.E.'dan belge aldıkları veya almaya çalıştıkları ancak iddialarında Bankacılık işlemi olarak nitelendirdikleri eylemde sanık S.E.'a para verirken ya da fon getirisi olduğunu düşündükleri kar payı sırasında herhangi bir belge almadıkları, müştekilerin hiç olmayan bir fona veya yatırım aracına banka şube müdürü olmasından kaynaklı güven ile para yatırmaya ikna edildiği, olayda tüm müştekilerin değil bazılarının diğer bazı müştekiler yönünden sisteme devam için etkileşimlerinin bulunduğu, aslında ilk baştaki sistemin, üyelerinin bir miktar kazandığı durumda, diğer kişiler de kendiliğinden yatırım amaçlı kendi rızaları ile sisteme dahil olmaya çalışmakta olduğu kaydedildi.

Sanık S.E.'a atfedilen eylemler yönünden piramitsel bir yapı ortaya çıktığının aktarıldığı mütalaada, söz konusu olayda S.E.'ın sistemde olmayan ancak gizli, yatırımcıları arasında banka yöneticileri ve spor camiasında bilenen isimlerin de olduğunu söylediği bir yatırıma müştekileri ikna ettiği, yatırım yapılmayıp başkalarının kullanımına dönüştürdüğü bir sistem kurduğu anlatıldı. Mütalaada, S.E.'ın katılanlardan banka yöneticileri olan sanıklar H.A. ve M.A. ile spor camiasından tanınan katılanlar Fatih Terim, Arda Turan gibi isimleri kullanarak, bu isimlerin olduğu fonun kaybetmeyeceği inancı ile katılanları yanılttığı, özel müşterilerin yararlandığı özel bir fondan bahsettiği, fonda küçük boşluklar olduğunu söyleyerek ticari fırsatın kaçırılmaması amacıyla baskı kurduğu aktarıldı.



Mütalaada ayrıca, sanık E.’nin ödeme yükümlülüğü altına girdiği açık büyüdüğü ve mağdurların birçoğunun ana paralarını dahi alamadığı, karlılık yanılsaması oluşturulduğu, yeni yatırımcıların da çekildiği hileli bir sistem meydana getirdiği, kendi borcunu yeni yatırımcıdan aldığı mal varlığı değeri ile kapatarak menfaat sağladığı belirtildi. Öte yandan sanıklar A.Y., N.C., H.E. ve N.E.'ın her bir müştekiye yönelik eylemlerde aktif olarak rol aldıkları kaydedildi.

342 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada sanık S.E.’nin bazı müştekilere karşı ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçundan, Fatih Terim'e yönelik ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan toplamda 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca 6 kişiye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Fernando Muslera ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiye yönelik ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan ayrı ayrı beraatına karar verilmesi istendi.

Beraat talepleri

Öte yandan mütalaada, sanıklar H.A. ve M.A.'nun 24 ayrı müştekiye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi, sanık R.S.'ın katılan Fatih Terim'e yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan, sanık M.H.'nin ‘tefecilik’ suçundan, sanık K.C.'ın da katılan Ö.K.'ye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ve sanık A.Ö.'ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi talep edildi.



Ayrıca sanıklar N.C., A.Y., A.Y., N.E. ve H.E.'nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar değişen oranlarda hapisle, sanık S.A.'nın ‘tefecilik’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Duruşmada söz alan S.E., gözyaşlarına hakim olamayarak, ‘’Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Böyle bir sistem olmadığını, para kazandırma niyetiyle hareket etmediğimi bilin. Panik olduğumu, düzeltmek için uğraştığımı da bilin. Bana 1 verene 10 verdim. Saçma sapan bir şeyin içinde kaldım. Bu dosyada hala tefeciler var. Hala mütalaada, alacağı olduğunu iddia edip ana parasını almış olanlar var. Ben nasıl bir sistem kurabilirim? 910 gündür tutukluyum. İlk ifademde de borçlandığımı, parasızlığın içinde bir sarmala girdiğimi söyledim. Borcumu faizle ödeyebilmek için her şeyimi sattım. Son dönemlerde, özellikle Şubat ayından sonra geri ödeyemediğim zamanlarda benim de hatalarım oldu. Zarar görenler olduğunu en başında kabul ediyorum. Ama zararı olanların paraları nasıl ödenecek? Benden bu insanların paralarını zorla aldılar diye şikayetçi olmak istedim" dedi. Taraf avukatları ise açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Bankadaki parasına el konuldu

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık S.E.’nin bireysel emeklilik hesabındaki paraya el konulmasına ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyan hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Heyet, ayrıca E.’ın tutukluluk halinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

