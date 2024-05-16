  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yunanistan tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncelleme:

İzmir açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri gönderilen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı zamanda Seferihisar açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salında 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan 22 düzensiz göçmen, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan hareketli bir lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler Yunanistan  Yunanistan 
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu 11 yeni film vizyona giriyor: İşte haftanın filmleri 11 yeni film vizyona giriyor: İşte haftanın filmleri İkinci elde en kolay ve en zor satılan otomobiller belli oldu İkinci elde en kolay ve en zor satılan otomobiller belli oldu İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı TOKİ'den 9 bin TL taksitle yeni konut kampanyası TOKİ'den 9 bin TL taksitle yeni konut kampanyası Dolar ve Euro sıkıştı, altın, gümüş uçuşa geçti Dolar ve Euro sıkıştı, altın, gümüş uçuşa geçti Korkunç kaza: TIR köprüden uçtu, 2 kişi öldü Korkunç kaza: TIR köprüden uçtu, 2 kişi öldü Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva...