Yunanistan'ın ölüme ittiği sığınmacılar kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
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