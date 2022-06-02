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Yunanistan'ın yeni oyunu: Türkiye karşıtı 16 farklı skandal harita!

Yunanistan'ın yeni oyunu: Türkiye karşıtı 16 farklı skandal harita!

Yunan basınında skandal bir haber ortaya atıldı. Yunan basını, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye karşıtı kampanyasını haber yaptı.

Yunanistan, Türkiye karşıtı yeni kampanyaya imza attı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği bildirildi.

LOBİCİLİK GÖREVLENDİRMESİ YAPTI
Yunan basınında yer alan haberlerde, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in ise diplomatlara ithafen yazdığı bir mektupta, Türkiye’nin tutumunu "revizyonist" olarak nitelendirdiği ve bu tutumun diplomatik kaynaklar vasıtasıyla diğer ülkelere anlatılması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

 DİKKAT ÇEKEN SİHA VURGUSU
Yurtdışındaki Yunan diplomatlara gönderilen raporda ayrıca, Mavi Vatan, Türkiye Libya Anlaşması, geçmişte yaşanan Kardak Krizi, Coğrafi Formasyonlar ve Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) konularının yer aldığı belirtildi

Etiketler yunanistan skandal oyun
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