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Yurtdışında 2'nci tur seçimlerinde oy sayısı 1 milyonu aştı

Yurtdışında 2'nci tur seçimlerinde oy sayısı 1 milyonu aştı
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Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yurtdışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 1 milyonun üzerinde Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı bildirildi.

13. Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2'nci tura kalması sonrası yurt dışında oy verme işlemi ikinci gününde de devam etti.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla yurtdışında toplam 1 milyon 38 kişi oy kullandı.

TEMSİLCİLİKLERDE 24 MAYIS'A KADAR

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

14 MAYIS'TA 1.8 MİLYON OY

YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, yurtdışında şu ana kullanılan oy sayısı, 14 Mayıs için kullanılan oy toplamının yarısından fazla oldu. 14 Mayıs için gümrük kapılarında ve 73 ülkedeki yurtdışı temsilciliğinde 1,8 milyon seçmen oy kullanmıştı.

Etiketler seçim 2'nci tur cumhurbaşkanlığı yurtdışı ysk yüksek seçim kurulu
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