Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak
Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...
Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...
Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !
Alman istihbaratının iki numarası bir Türk oldu !
AK Parti'de istifa depremi ! Aday gösterilmeyince...
AK Parti'de istifa depremi ! Aday gösterilmeyince...
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor ! Bakanlık açıkladı...
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Kredi kartı borçlularına müjde ! O bankadan yapılandırma hamlesi
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
Bu kez Meteoroloji uyarmadı ! O ülkeden salgın geliyor...
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
SGK'dan e-rapor uyarısı ! 1 Şubat'tan itibaren geçersiz sayılacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ocak 2019 23:57

Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'li Lütfü Savaş'ın yanında olduklarını açıkladı.

Yüzlerce Hatay'lı onun için toplandı ! Açığa alınmıştı...
A+ A-

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'nin bütün varlığıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş´ın yanında olduğunu söyledi.

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamaları nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. Parti binasında milletvekillileri, partili belediye başkanları ve partililerin katılımıyla düzenlenen destek toplantısında konuşan Başkan İbrahim Özgün, Suriye savaşında en fazla Hatay’ı etkilediğine dikkat çekerek, “En ağır faturayı Hataylılar ödemiştir. Bizler CHP olarak savaşın en başından beri insani politikaları sergiledik” dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLER SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Mültecileri oy ve çıkar enstrümanı olarak görmediklerini anlatan Özgün, şöyle konuştu:

“Ancak ne yazık ki, AK Parti’nin dış politikadaki yanlışlarını sürdürmede ısrarcı tavrı sorunları büyütmüş ve faturayı ağırlaştırmıştır. Şimdi bu politikanın yanlışlığına ve misafir olarak kabul edip, ‘oldu bitti’ ile söz sahibi yapılan Suriyeli mülteciler sorununa dikkat çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz.” 

DHA

açık , hatay , suriyeli , açıklama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM