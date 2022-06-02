  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zafer Partisi lideri Özdağ saat verdi; şimdi de oraya gidiyor

Zafer Partisi lideri Özdağ saat verdi; şimdi de oraya gidiyor

Zafer Partisi lideri Özdağ saat verdi; şimdi de oraya gidiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bugün saat 14.00’de sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt’u ve Kaymakamlığı ziyaret edeceğim" dedi.

Esenyurt'taki bir camide çocuğa taciz iddiası Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. 

Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istemişti. Olayların büyümesi üzerine İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü de bölgeye gitmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bugün saat 14.00'de Esenyurt Kaymakamlığı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Kaymakamlık önünde basın açıklaması yapacağını duyuran Özdağ, "Muhtemelen Kaymakam SS’den izin alamadığı için işi çıkacak görülemeyecek. ( Lütfen beni şaşırtın) Kaymakamlık önünde basın açıklaması yapacağım" dedi.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Bugün saat 14.00’de sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt’u ve Kaymakamlığı  ziyaret edeceğim. Muhtemelen Kaymakam SS’den izin alamadığı için işi çıkacak görülemeyecek. ( Lütfen beni şaşırtın) Kaymakamlık önünde basın açıklaması yapacağım."

Etiketler zafer partisi ümit özdağ kaymakamlık esenyurt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti! Bu sefer yer metro!
İstanbul'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza kamerada
3600 ek göstergede geri sayım! Kritik tarih belli oldu
Benzin ve motorine bir zam daha; 26 TL'yi de aştı
Rusya'dan tüm dünyaya nükleer gözdağı
İkinci el araç alacaklara ''acele edin'' uyarısı! Büyük zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu
Kamuda 2 bin 223 yeni kadro açıldı! İşte personel alımı yapılacak kadrolar
Survivor'da elenen isim açıklandı; takımlar değişiyor !
Gözler altın ve dolardayken İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı