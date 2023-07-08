Zam yağmuru mahkemelik oluyor!
Ankara Barosu, mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranlarının artırılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı’nı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.
Ankara Barosu, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’yla ilgili yazılı açıklama yaptı
Yapılan açıklamada, “Bu değişiklik avukatların gelirlerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Belirtilen nedenlerle anılan Resmi Gazete’deki kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyururuz” denildi.
KDV ORANLARINI DÜŞÜRÜN!— Ankara Barosu (@ankarabarosu) July 7, 2023
Ankara Barosu olarak gerek TBMM çatısı altındaki tüm siyasi partiler gerekse ilgili Bakanlıklar nezdinde avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranının düşürülmesi için birçok çalışma ve görüşme gerçekleştirmekte iken, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de Mal… pic.twitter.com/Gv96VBNGXv
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