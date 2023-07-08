Zam yağmuru mahkemelik oluyor!

Ankara Barosu, mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranlarının artırılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı’nı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Ankara Barosu, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’yla ilgili yazılı açıklama yaptı

Yapılan açıklamada, “Bu değişiklik avukatların gelirlerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Belirtilen nedenlerle anılan Resmi Gazete’deki kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyururuz” denildi.