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Zamlı arabuluculuk ücretleri belli oldu

Zamlı arabuluculuk ücretleri belli oldu

Arabuluculuk ücretlerinin artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarek yürürlüğe giren ilanla arabuluculuk sisteminde ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Hukuksal sorunların arabuluculuk sistemi yoluyla çözümü halinde arabulucuya uygulanacak yeni tarifede yüzde yüz zam kararı alındı.

İşte arabuluculuk uygulamasında yeni ücret tarifesi: 

Etiketler arabuluculuk ücretleri resmi gazete
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