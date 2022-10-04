Zamlı arabuluculuk ücretleri belli oldu

Dolar/TL'de yeni tarihi rekor! Euro, altın ve gümüş de uçuşa geçti

Rütbeli askerler Vali'nin elini sıkmamıştı! O gecenin perde arkası ortaya çıktı

İndirim beklerken... Benzin ve motorine zam geliyor!

27 ildeki son seçim anketi: O oylar patladı!

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını neden açıklamadığı belli oldu

Müge Anlı'daki iğrenç istismarda şok gelişme! 2 zanlı daha çıktı

AK Parti'de ''mobbing'' istifası! Çok sayıda isim istifa etti

150 milyon euroluk şeker fabrikası bakın ne için kullanılıyor