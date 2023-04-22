Zatürreye yakalanmıştı: Prof. Dr. Celal Şengör, sağlık durumunu açıkladı

Zatürreye yakalandığını açıklayan Prof. Dr. Celal Şengör, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde zatürreye yakalanmıştı. Hasta yatağından çekilmiş görüntüleri sevenlerini üzen Celal Şengör, sağlık durumu hakkında konuştu.

"İYİLEŞTİM, TOPARLADIK"

Dün Kafa TV’ye katılan Celal Şengör, Candaş Tolga Işık’ın sağlık durumuna ilişkin sorusuna yanıt vererek, “İyileştim, zatürre epey öksürttü beni. Zor konuşuyordum. Neyse toparladık. İyileştim” dedi.

CANDAŞ TOLGA IŞIK PAYLAŞTI

Tolga Işık, Şengör’ün sözlerinin olduğu videoyu sosyal medya hesabından, “Celal Şengör’le dün beraberdik. Sağlığı gayet iyi. Bu da dünkü çekimden… Nasıl olduğunu kendisinden dinleyin” notuyla paylaştı.