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  3. 15 Mart 2018 17:45

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kahreden haber

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kahreden haber
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Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndan acı bir haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda Erzurumlu teğmen şehit oldu.

TSK’dan yapılan son dakika açıklamada el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 1 askerin şehit olduğu açıklandı. Dün tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Kır’ın Erzurum’un Pasinler ilçesi Tanışman köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kayseri Hava İndirme Tugayında görevli Muhammet Kır’ın şehadet haberi akşam saatlerinde Pasinler’de bulunan ailesine bildirildi. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Muhammet Kır için yarın Kayseri veya Erzurum’da tören düzenlenmesi bekleniyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK açıklamasında “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrinbölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.” denildi.

ŞEHİT ATEŞİ KAYSERİ’YE DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın acı haberi ailesine verildi.

TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı harekatında şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın (25) acı haberi ailesine verildi. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan şehidin ailesi, acı haberle yıkıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları da, apartmana geldi.

Şehidin oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatılırken, bir ambulansta apartmanın önünde hazır bekletiliyor.

Öte yandan, şehit Muhammet Kır’ın bekar olduğu ve görevli olduğu Zincidere Komando Tugayı’ndan zeytin dalı operasyonuna katılmak üzere Afrin’e gittiği öğrenildi.

İHA

şehit , zeytin dalı , afrin
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