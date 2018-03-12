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  3. 12 Mart 2018 23:49

Zeytinburnu'nda boş arazide ceset bulundu !

Zeytinburnu'nda yol kenarında bulunan boş bir arazide ceset bulundu.

Zeytinburnu'nda boş arazide ceset bulundu !
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Abay Caddesi'nin yanında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 55 yaşlarında B.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

zeytinburnu , ceset
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