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  3. 04 Ocak 2019 18:10

Zihinsel engelli gence cinsel istismar !

Osmaniye'de zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Zihinsel engelli gence cinsel istismar !
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Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Kadirli ilçesine bağlı bir köyde oturan zihinsel engelli gencin babası, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek oğlunun, aynı köyden H.G.'nin (24) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine H.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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