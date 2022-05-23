Evlilik birliği çoğu zaman, çeşitli şekillerde bozulur ve taraflar bu bozulma dolayısıyla boşanma davası açabiliyor.

Evlilik birliği çoğu zaman, çeşitli şekillerde bozulur ve taraflar bu bozulma dolayısıyla boşanma davası açabiliyor. Boşanma davalarının sebepleri çeşitlidir ve açılacak davalardan biri zina nedeniyle boşanma davasıdır.

Boşanma davalarında Türk Medeni Kanunu’nun 161.maddesine göre özel yargılama usullerine tabi şekilde yargılama yapılır. Her türlü boşanma davası konunuz için konusunda deneyimli Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosuyla iletişime geçebilirsiniz.

Zina Davası Nedir?

Evli çiftlerden birinin sadakat hükümlülüğünü yerine getirmemesi, eşini aldatması olarak adlandırılır. Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen hüküm ve koşullara göre, eşine karşı sadakat borcu bulunan, manevi bağları ihlal eden kişi, zina eylemini gerçekleştirmiş olur.

Bu eylem kadın ya da erkek tarafından gerçekleştirilebilir. Yani evli kadın ya da erkek, başka bir erkek ya da kadınla ilişkiye girmesi zina yani aldatma olarak tanımlanır ve taraflar zina davası açabilir.

Aldatma Nasıl İspat Edilir?

Tarafların zina davası açabilmesi için, bazı koşulların oluşması gerekiyor. Bunun yanında zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için, eylemlerin nasıl gerçekleştiği ön plana çıkacaktır.

Diğer eşten ayrı şekilde başkasıyla mesajlaşmak, telefonlaşmak, sohbet etmek, flörtöz davranışlarda bulunmak zina sayılmaz.

Zina olabilmesi için, sadakatsizlik gösteren eşin, başka biriyle cinsel ilişkide bulunuyor olması gerekir.

Bu tür bir boşanma davası, çekişmeli boşanma davası konusudur ancak, yine de çekişmeli dava açılması zorunlu değildir. Tarafların boşanma konusu unsurlarında anlaşmaya varmaları durumunda, anlaşmalı boşanma davası şeklinde de görülebilir.

Bu tür davalarda ispatın önemi büyüktür. Ancak fiiliyatın gizli şekilde gerçekleştiriliyor olması, ispatı biraz daha zorlaştırır. Bu yüzden dolaylı yollardan ispat şekline gidilir. Ancak bu deliller de hukuka uygun şekilde elde edilen deliller olmalıdır.

Hukuka uygun olmayan deliller mahkemece kabul görmezken; dava öncesinde tüm delillerin deneyimli bir avukat tarafından incelenmesi önemlidir. Dosyadaki kanıtların hukuka uygun olduğunu ispatlamak için karşı tarafın da kusurunu ispatlaması gerekecektir.

Zina Olması için Hangi Deliller Geçerlidir?

Tarafların zina nedeniyle boşanma davasında kullanabileceği deliller çeşitlidir.

SMS mesajları: Kişinin eşinden şüphelenmesi durumunda açılan davada, mahkeme kanalıyla SMS kayıtlarından, mesaj saatleri, mesajlaşma sıklığı kullanılabilir.

Sosyal medya konuşmaları: Görüntülü konuşma sitelerinde eşin ve diğer kişinin konuşmaları, varsa görüntüleri boşanma davası dosyasına konabilir. Mesajlar belge şeklinde sunulabilir. Sosyal medya hesaplarında geçen konuşmalar, cinsel ilişkiye ait video ya da fotoğraflar da delil olarak sunulabilir.

Video ve resimler: Tarafların evde aldatma eylemine dair herhangi bir video ya da resimleri bulunuyorsa, delil olarak sunulabilir.

Şahitlerin beyanları: Cinsel ilişki sırasında ispat yapmak mümkün olmasa da bulunan evde, otelde vs. yerde tanıkların beyanların da ispat delili olarak sunulabilir.

Tüm bunların yanında aldatan eşin telefonda gerçekleşen görüşmeleri, gizlice kaydedilen ses kayıtları, mahkemede delil olarak kullanılamaz. Çünkü özel hayatın gizliliği söz konusudur ve ancak mesajlaşmaların, konuşmaların dakikaları, saatleri ve aranma sıklıkları delil olarak sunulabilir.

Aldatma Dolayısıyla Boşanma Davasında Nafaka Alınabilir mi?

Boşanma davalarında tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak 3 türlü nafaka davası vardır.

Yoksulluk nafakası: Diğer eşin aldattığı ispat edildiğinde, aldatan eşe yoksulluk nafakası yüklenmez.

Tedbir nafakası: Boşanma süresi boyunca, maddi yönden zorluk çekecek tarafa ödenir. Dava sürerken; aldattığı iddiası olan tarafın henüz suçu ispatlanmamışsa, aldattığı iddiası olan eşe tedbir nafakası ödeme yapılabilir. Davada aldattığı iddiası olan eşin durumu ispatlanırsa, tedbir nafakası, yoksulluk nafakasına dönüşmeyecektir.

Bunun yanında iştirak nafakası; varsa müşterek çocuklara ödenen bir nafaka türüdür. Dava süresince çocuklara ödenecek tedbir nafakası da iştirak nafakasına dönüşebilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Çekişmeli boşanma davası konusu olan zina nedeniyle boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları olarak da görülebilir. Ancak anlaşmalı boşanmada tek celsede dava sonuçlandırılırken, çekişmeli davalarda bu süre uzayabilir.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarında süre, delillerin kapsamına ve kaç tane delil olduğuna bağlı olarak değişecektir. Aynı zamanda varsa tanıkların dinlenmesi de bu süreci uzatacaktır.

Bu süreçte ilgili yerlere gerekli yazıların yazılması, müzekkere cevabının gelmesi gibi durumlar da olacağından, aldatma dolayısıyla gerçekleşen boşanma davaları 1 ila 2 yıl içinde sonuçlandırılır.

Kaynak; https://mehmetalihelvaci.av.tr/zina-nedeniyle-bosanma-davasi.html