Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 17 puan fark atan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam etti ve rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bordo-mavililere turu getiren golleri 12. dakikada Visca ve 89. dakikada Berat Özdemir kaydetti.

Trabzonspor'da Bakasetas'ın 33. dakikada bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa'nın solundan ağalarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Kouassi'nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

İKİNCİ YARI

62. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu üst direğe çarparak arka direkte Kouassi'nin önüne düştü. Vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak üst direğe ikinci kez çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

85. dakikada sol taraftan kale sahası içine doğru gönderilen topa iyi yükselen Wright'in kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada orta sahada Abdulkadir Ömür, Hakan Özmert'den topu kaptı. Cornelius'un önüne doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Kudryashov, müdahele etti. Berat, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleyi gönderdi. 2-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan xx (Peres dk. 81 ?), Denswil xx, Hugo xx (Ahmetcan Kaplan dk. 85 ?), Puchacz xx, Berat xx, Siopis xx, Bakasetas xx (Cornelius dk. 64 x), Kouassi xx (Abdulkadir Ömür dk. 64 x), Visca xx, Djaniny xx (Yusuf Erdoğan dk. 81 ?)

Antalyaspor: Diogo Sousa x, Bünyamin x (Sinan Gümüş dk. 78 x), Naldo x, Kudryashov x, Güray x, Fredy x (Hakan Özmert dk. 57 x), Fernando x, Ndao x (Ghacha dk. 58 x), Admir Mehmedi x (Wright dk. 67 x), Doğukan Sinik x (Gökdeniz dk. 67 x), Luiz Adriano x

Goller: Vısca (dk. 11), Berat (dk. 89) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Berat, Hugo (Trabzonspor)

NWAKAEME HALİT DEDEYE FORMASINI HEDİYE ETTİ

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Nwakaeme'nin galibiyeti getiren penaltısı sonrasında tribünde gözyaşlarına boğulan 77 yaşındaki Halit Aygün, golcü Nwakaeme'nin davetiyle Antalyaspor karşılaşmasına geldi. Maçı maratondan izleyen Halit Aygün ile Nwakaeme karşılaşma öncesinde birbirlerine sarıldı. Halit dedenin Trabzonspor sevgisinden etkilenen Nwakaeme, 77 yaşındaki Halit Aygün'e formasını hediye etti.

ÖZKAN SÜMER VE EREN BÜLBÜLÜN KABRİNE ZİYARET

Akdeniz ekibi Antalyaspor, karşılaşma için geldiği Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile yöneticilerden Aytaç Altay ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan Trabzonspor'un efsane hocalarından Özkan Sümer ile şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Antalya ekibi şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül2e baş sağlığı dileklerinde bulundu.