Zonguldak'ta karaya oturan gemiden kurtarılmıştı: Kalp krizinden hayatını kaybetti

19 Kasım'daki fırtınada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinden kurtarılan 13 mürettebattan biri, hastanede tedavi gördüğü odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da fırtına sebebiyle Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı. Mürettebat güvenli bölgeye alındıktan sonra sağlık muayenelerinin ardından Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 13 mürettebattan Ukrayna vatandaşı Khalimonchuk Ihor, kahvaltı sonrası odasına giderek istirahate çekildi. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine odasına girdikleri Ihor'un hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İhor'un kalp krizi geçirdiğini ve öldüğünü belirledi. Otopsi işlemi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ihor'un otopsinin ardından tabutunun mühürlenerek konsolosluk aracılığıyla ülkesi olan Ukrayna'ya gönderileceği öğrenildi.