  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zonguldak'ta karaya oturan gemiden kurtarılmıştı: Kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak'ta karaya oturan gemiden kurtarılmıştı: Kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak'ta karaya oturan gemiden kurtarılmıştı: Kalp krizinden hayatını kaybetti
Güncelleme:

19 Kasım'daki fırtınada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinden kurtarılan 13 mürettebattan biri, hastanede tedavi gördüğü odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da fırtına sebebiyle Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı. Mürettebat güvenli bölgeye alındıktan sonra sağlık muayenelerinin ardından Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 13 mürettebattan Ukrayna vatandaşı Khalimonchuk Ihor, kahvaltı sonrası odasına giderek istirahate çekildi. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine odasına girdikleri Ihor'un hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İhor'un kalp krizi geçirdiğini ve öldüğünü belirledi. Otopsi işlemi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ihor'un otopsinin ardından tabutunun mühürlenerek konsolosluk aracılığıyla ülkesi olan Ukrayna'ya gönderileceği öğrenildi.

Etiketler kalp krizi zonguldak gemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İndirimi duyan koştu! İstanbul'da akıl almaz manzara
Süper Lig'te süper Skandal: Yayıncı kuruluştan TFF'ye rest
AK Parti'nin İstanbul adayı için sürpriz isim
Erdoğan'dan tüm emeklilere ikramiye müjdesi
İstanbul'da balya balya para operasyonu!
İstanbul için ''beyaz'' alarm: Hava 10 derece birden düşecek!
İstanbul'dan daha büyük! Dünya'nın en büyük buz dağı 35 yıl sonra hareket etti
Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere saldırı
Bu buz gibi görüntüler kutuplardan değil Türkiye'den
Emniyet'te sapık komiser depremi!