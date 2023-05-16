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Zonguldak'ta tır köprü altına sıkıştı

Zonguldak'ta tır köprü altına sıkıştı
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Zonguldak'ta konteyner yüklü tır Fevkali Köprüsü altında sıkıştı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içinden Ankara istikametine giden sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 52 ACC 519 plakalı konteyner yüklü tır köprü altında sıkışarak yan şekilde kaldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Köprüye sıkışan tır için bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler trafiği Acılık Caddesi'nden vererek trafik akışını sağladı.

Etiketler TIR KÖPRÜ ZONGULDAK
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