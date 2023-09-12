Zorunlu deprem sigortası DASK'ta kapsam değişiyor

DASK'ta yapılacak kapsam değişikliğiyle, depremin yanında, sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler tek teminatta yer alacak.

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programa göre, tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Konut ve iş yerlerine yönelik zorunlu deprem sigortası kavramı böylece yerini afet sigortasına bırakacak. Zorunlu afet sigortasında depremin yanında sel, orman yangını, dolu, heyelan gibi tüm doğal afetler teminat kapsamında yer alacak.

Yeni uygulamada teminatların da enflasyona endeksli olarak artırılması hedefleniyor.

Sigorta yaptıranlar kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunacak.

Prim ödemeleri de buna göre ayarlanacak.

Teminatlar artırıldığında primin de artacağını aktaran Sigorta Uzmanı Mine Baler, "Prim vatandaşı koruyacak şekilde artırılacak. Yeni düzenleme 2024 yılında sisteme gireceği için primleri de o zaman göreceğiz ama çok büyük bir fahiş artış beklemiyoruz" dedi.

Zorunlu afet sigortasının 2024 yılından itibaren hayata geçmesi hedefleniyor.