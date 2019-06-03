Kozmetik ürünlerde büyük ''kanser'' tehlikesi

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’ndan Ayça Aktaş Şüküroğlu ile Sema Burgaz’ın araştırması kuaför sektöründe çalışan yaklaşık 160 bin kişinin kansere neden olabilen kimyasal madde riski altında olduğunu ortaya koydu.

UZUN SÜRE MARUZ KALIYORLAR

Araştırmada, kuaför sektöründe çalışanların başta amino nitro fenoller olmak üzere, hidrojen peroksit, para-fenilendiamin, meta-toluidin, etanol, aseton, toluen, amonyak, terpenler, rezorsinol, hidrokinon, formaldehit gibi birçok kimyasala maruz kaldıklarına dikkat çekiliyor. Bu maddelere maruz kalan kişilerde oksidatif stres ve DNA hasarı olabileceği belirtilen araştırmada, kozmetik ürünlerinin yapımında 5 binin üzerinde kimyasal kullanıldığı vurgulanıyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, araştırmada, kuaför çalışanlarının, saç ürünlerinin yanı sıra tırnak ve cilt bakımında kullanılan çok sayıda kozmetik ürüne maruz kaldıkları belirtilerek, “Bu ürünlerin mesleki olarak kullanımı esnasında başlıca deri ve solunum yolu ile çok sayıda tahriş edici, alerjik ve karsinojenik potansiyeli olan kimyasallara maruz kaldıkları söz konusu olup, bu mesleki maruziyetlerin kişisel maruziyetlere göre çok daha fazla ve uzun süreli olduğu bilinmektedir”denildi.

Bazı saç boyası ve saç şekillendirici ürünlerde insan karsinojeni olarak sınıflandırılan orto-toluidin kimyasalının bulunduğu belirtilen araştırmada şu ifadelere yer verildi:

SAÇ DÜZLEŞTİRMEYE DİKKAT

“Saç düzleştirme çözeltileri içerisinde bulunan ‘formaldehit’in çalışma ortamında izin verilen limitlerin çok üstünde bulunduğu ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra diğer bazı kozmetik ürün içeriklerinin oksidatif stres ve DNA hasar göstergelerinde, düzensizliklere neden olduğu deneysel sistemlerde gösterilmekte. Bu nedenle, bu tip kozmetik ürünleri profesyonel olarak kullanan bireylerin sağlık risklerinin değerlendirilmesi daha önemli hale gelmekte.”

"TELOMER" BOYU KISALIYOR

Araştırmada 3 yıl önce 295 kuaför ve 92 kuaför olmayan kadın üzerinde yapılan çalışmada, kanser ile ilişkili diğer DNA göstergelerinden biri olan telomer boyunun, kuaförlerin ve özellikle saç perması yapan genç çalışanların kan örneklerinde kuaför olmayanlara oranla daha kısa olduğu bilgisine yer verildi. Araştırmada; “Genel popülasyona göre kuaförlerin daha yüksek kanser riski (özellikle de akciğer, gırtlak kanseri, mesane kanseri ve multipl miyelom) taşıdığı belirlenmiş, kuaför salonlarında havalandırma sistemlerinin ve hijyenik önlemlerin alınması gerekliliği böylece de iş ortamında potansiyel karsinojenlere maruziyetin etkisinin azaltılabileceği sonucuna ulaşılmıştır” görüşlerine yer veriliyor.

Kuaförlük mesleğinde çalışanların özellikle insan karsinojeni olarak sınıflandırılan orto-toluidin ve formaldehit kimyasallarının toksik etkilerine maruz kaldıkları da vurgulandı.