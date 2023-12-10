10 Aralık her yer çok karanlık !

Bu gün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü imiş!

Kutlamaya hakkımız var mı? Bir işe yarar mı?

Yine de yazdıklarımız bir kenarda dursun…

Dünya’da her gün milyarca insan yatağa aç giriyor!

Şu son Gazze yıkımında yüzlerce gazeteci öldürüldü!

Düşünce ve anlatım özgürlüğü hak getire… Nerede kaldı ki, örgütlenme hürriyeti!

21. yüzyıl despot yönetimlerin tahakkümü altında;

Sandıktan çıkan yönetimler bile demokrasiyi taşıyamıyor…

Berlin duvarı yıkılırken neydi ortak slogan:

“Düşünce, yatırım ve insan hakları hürriyeti her yerde!”

Buna karşılık sadece çok uluslu sermaye tahsilatta özgür…

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bile 5’li yapı egemen…

Oylar eşit değil, sandıklar saydam değil, refah ve gelir adil değil…

10 Aralık;

Çok Karanlık!

İnsan Hakları Günü!

Her coğrafyada savaş, göçler, evsizler, sömürü, silahlanma

ve de açlık…

Basın hürriyeti ayaklar altında…

Irkçılık, yabancılaşma, ayrımcılık; tüm devrimleri tekzip edercesine;

Prangalar, kelepçeler, zindanlar sarmış, dört bir yanımızı…

Güvenlik, sağlık, eğitim, çevre, hakça paylaşım ve özgür düşünce?

Bütün Dünya hep birlikte dökülüyoruz!

İnsan Hakları kavramsal olarak genişlik kazandı, ancak derinlik kazanamadı.

Ekonomik hakların en bayağı ihlali de bence insan hakkının ihlalidir…

*Uzun çalışma saatleri…

*Eşit işe eşit olmayan ücret…

*Ezerek çalıştıran, perişan kılarak emekli eden bir iş piyasası…

*Sendikasızlaştırma…

*Köle iş gücünün kullanımı…

*Tatil olanağından yoksunluk…

*Ailelerin borçlanmasının bile aşırı faize konu olması…

*Gelir ve vergide adaletsizlik…

*Servet ve kaynakların paylaşımında ölçüsüzlük…

Cepleri yakan, dahası artık canları yakan bir iktisadi düzen…

Bugün; siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal özgürlükler açısından hep beraber irtifa kaybettiğimizi ve insan hakları açısından küme düştüğümüzü anlamamız gerekiyor.

Oysa daha yaşanılabilir bir Dünya hepimiz için mümkün…

Ancak, muhtemel değil! Şimdilik, acı gerçekler bunlar…

Ne zamanki , insanoğlu “uyanır”, iş başına getirdiği yönetimleri sorgular, iktisadi paylaşımı irdeler ve aklın yolunda birleşerek, savaşsız, sömürüsüz, soygunsuz ve doğa yıkımına yol açmayan bir dünya kurulması için birleşir;

İşte o zaman; insan doğallaşır; doğa insanileşir; yeni bir dünya kurulur ve insan hakları günleri hakkıyla kutlanır.